Часы Panerai появятся в новом фильме Джейсона Стейтема

Следующее кинематографическое приключение Джейсона Стейтема пройдет в компании Panerai. Актер снимется в боевике с рабочим названием «Пять глаз». Вместе со Стетхемом в проекте задействован еще один друг бренда — Хью Грант. Заправлять съемками будет известный британский режиссер Гай Ричи. Проект пока находится на стадии разработки, но съемки уже начались.

«Пять глаз» (Five Eyes) — новая совместная работа Джейсона Стейтема и Гая Ричи. До этого они работали вместе над такими культовыми картинами, как «Карты, деньги, два ствола», «Револьвер» и «Большой куш». В новом фильме Стейтем и Ричи будут щеголять в нескольких моделях часов Panerai: Submersible GoldtechTM 42 мм (PAM1164) и Submersible CarbotechTM 47 мм (PAM1616). Их можно рассмотреть на фотографиях Дэниела Смита.