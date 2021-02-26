В Ленинском районе Ульяновска общее количество заражений COVID-19 превысило 6% от численности населения

По данным регионального управления Роспотребнадзора (РПН), общее количество заражений COVID-19, зафиксированных с начала пандемии, в Ульяновской области в пятницу составило 52229 случаев (с учетом данных по Димитровграду, где контроль ведет ФМБА). Это 4,25% от численности населения региона (по России этот показатель составляет в пятницу 2,9%, в Москве – 7,8%, в Самаре – 1,5%).

Суточный прирост составил 103 случая – это наименьший прирост за период с 8 октября 2020 года. Прирост на 100 тыс. населения (один из важнейших показателей, учитываемых РПН, равен 8,38 случая (по России этот показатель составляет 7,55 случаев). Коэффициент распространения инфекции по региону с учетом Димитровграда составляет 0,86 (снижение распространения). Выздоровевших за весь период пандемии – 45812 человек (96,26% от числа заражений, один из лучших показателей по России).

В Ульяновске общее количество заражений за сутки увеличилось на 78 случаев и составило 27068 случаев (4,31% от численности населения города). Наиболее сложная ситуация сохраняется в Ленинском районе города, где количество заражений (6770) составило 6,15% от численности района. В Железнодорожном районе этот показатель составляет 4,60%, в Засвияжском – 3,91%. Лучше всего ситуация в Заволжском районе Ульяновска – 3,60%.

Среди районов области лидером по общему количеству заражений остается Карсунский район – 6,30% от численности района. В Инзенском районе – 5,89%, в Мелекесском – 5,53%, в Барышском – 4,98%. Из 1796 ковидных коек региона на сегодня свободны 619.

В управлении РПН подтверждают, что «заражения идут на спад» и отмечают, что в последнее время вирус чаще проявляется в более легких формах. По-прежнему наиболее вероятные места заражений – семья (44%), работа, транспорт и магазины. В то же время количество заражений в медицинских организациях снизилось с прежних 35-40% до 10%.

Сергей Титов, Ульяновск