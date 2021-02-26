Застройщики отмечают рост спроса на многокомнатные квартиры

После событий прошлого года, самоизоляции и перехода на удаленную работу пришло понимание, что компактной квартиры для большой семьи явно недостаточно. Многие столкнулись с катастрофической нехваткой свободного пространства. У вас важная онлайн-конференция, жена делает годовой отчет, у старшего ребенка идет урок, а младшему нужно спать. Что делать в такой ситуации и как не мешать друг другу?



Наталья Всесвятская, ведущий PR-менеджер ГК «Первый Трест»: «Пандемия сильно повлияла на настроения и предпочтения покупателей. Мы видим, как клиенты, рассматривавшие ранее покупку двухкомнатных квартир, в период режима самоизоляции переключили внимание на трехкомнатные объекты и европланировки 4с. Их выбор легко объясним — они убедились в том, что „лишняя“ комната никогда не помешает. В одном из дополнительных помещений можно разместить небольшой спортивный зал, игровую комнату для детей или кабинет для удаленной работы»

Еще и программа льготной ипотеки подогрела спрос на «семейные» форматы квартир. Напомним, ипотечный кредит с субсидированием от государства можно взять только при условии покупки квартиры напрямую у застройщика. Выгодный процент сохраняется на весь срок кредита. Первоначальный взнос — от 15%, в качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал, максимальная сумма кредита для регионов — 6 млн руб., а срок кредита — от 1 года до 30 лет. Первоначально срок программы ограничивался 1 ноября 2020 года, но в конце октября президент России Владимир Путин предложил продлить программу до 1 июля 2021 года.

Игорь Моргачев, руководитель направления по работе с банками ГК «Первый Трест»: «Благодаря снижению ипотечной ставки за счет государственного субсидирования клиенты могут позволить купить себе жилье с большей площадью без увеличения ежемесячного платежа, и в нашей практике есть такие примеры. Например, у клиента было 2 млн руб. от продажи старой квартиры для оплаты первоначального взноса. Изначально он рассматривал покупку двухкомнатной квартиры в ЖК „Уфимский Кремль“ метражом 62,84 кв. м под 8,5% годовых по программе кредитования новостроек, ежемесячный платеж при таких условиях составил бы 41 075 руб. Но после появления льготной ипотеки он смог купить квартиру метражом 83,8 кв. м, с большой кухней-гостиной и тремя изолированными комнатами. При этом ежемесячный платеж составил всего 42 016 руб.»

Просторная кухня-гостиная и три спальни — это оптимальный вариант для семьи из четырех-пяти человек. Но стоит поторопиться, ведь доля многокомнатных квартир на рынке Уфы стремительно сокращается. Например, в литере 22 ЖК «Уфимский Кремль» осталось всего 12 квартир.

Если вы переедете в ЖК «Уфимский Кремль», вам не придется часами стоять в пробках, чтобы доехать до работы или отвезти ребенка в сад. Лучшие детские сады, школы и ВУЗы, государственные учреждения, деловые и торгово-развлекательные центры, театры, музеи, исторические достопримечательности, парки и скверы — все это будет находиться в непосредственной близости от вашего дома.

Богата и внутренняя инфраструктура комплекса. Прямо на территории ЖК располагаются магазины, школа английского языка, детский центр, планируется открытие многофункционального комплекса KREMLEWSKI UFIMSKI DVOR. Для маленьких жильцов ЖК «Уфимский Кремль» реализованы шесть детских площадок, в том числе и уникальная тематическая игровая зона «Маленький архитектор».

Кроме удачного расположения в историческом центре города, развитой инфраструктуры и продуманных планировочных решений, неоспоримым преимуществом ЖК «Уфимский Кремль» является то, что он находится на завершающей стадии строительства. Напомним, что секции А, Б и В литера 22 были введены в эксплуатацию на шесть месяцев раньше декларируемого срока, а всего в ЖК «Уфимский Кремль» сдано и заселено семь домов. Это значит, что можно не только увидеть жилой комплекс на бумаге, но и прогуляться по уже реализованным очередям и лично оценить качество строительства и используемые материалы.

Покупка комфортабельной квартиры — это вклад в будущее вашей семьи, который окупится со временем — в такой квартире будут расти ваши дети, сменяться поколения. К тому же при покупке квартиры в ГК «Первый Трест» вам доступны: ипотека от 4,5%, рассрочка до шести месяцев, использование материнского капитала в качестве первоначального взноса. Если и вы задумались о переезде в более просторное жилье, то ознакомиться с доступными планировочными решениями вы можете на сайте 1trest.ru или обратившись в офисы продаж по адресам: г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78 и ул. 50 лет Октября, 15 корпус 1.

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