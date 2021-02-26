Путепровод в тамбовском Уварово отремонтируют за 168 млн рублей

В Тамбовской области планируется ремонт путепровода через железную дорогу в городе Уварово, сообщает пресс-служба облправительства. Стоимость работ составит 168 млн руб., 93 млн руб. из этой суммы регион получит из федерального бюджета в рамках субсидий на ускорение ремонта, реконструкции и строительства автодорог в регионах.

Как уточнил глава регионального управления автомобильных дорог и транспорта Альберт Чурилов, путепровод через железнодорожные пути расположен км 6+880 автомобильной дороги «Транзитные улицы города Уварово». «Этот путепровод не ремонтировался уже сорок лет. Его ремонт обеспечит безопасность транспортного сообщения в Уварово. Федеральные средства — лишь часть финансирования»,— рассказали в обладминистрации.

Как напомнили в региональной администрации, всего из федерального бюджета выделяется 100 млрд руб. на строительство «конкретных дорожных объектов» в 2021-2022 годах в 45 регионах России. В их числе и Тамбовская область.

В 2020 году в Тамбовской области «в нормативное состояние» привели 70 км дорог регионального и местного значения за 1,3 млрд руб. Всего обновлено 26 дорог, в основном в Тамбове. Из дорог регионального значения — «Тамбов-Котовск» и «Каспий»-Староюрьево», напомнили в обладминистрации.

Сергей Калашников