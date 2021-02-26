В Петербурге открылась первая в стране промышленная «Точка кипения»

Новое пространство коллективной работы «Точка кипения» открылось на базе технопарка «Ленполиграфмаш» в Санкт-Петербурге. Это первое пространство из числа «Точек», ориентированное на промышленные проекты.

Об открытии сообщил ТАСС. Новая «Точка кипения» стала 112-м по счету проектом такого рода в России, но ее уникальная специфика — в ориентировании на развитие сотрудников промышленных компаний и практическое обучение организации серийных производств. Как отметили представители комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга, в текущем году новое пространство будет развиваться по трем основным направлениям: повышение производительности труда, цифровизация технологических решений для промышленности города, развитие рационализаторства.

Ранее “Ъ-СПб” писал о том, что «Точки кипения» впервые станут получателями субсидий из бюджета Санкт-Петербурга.