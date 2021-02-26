В Рыбинске из-за аварии без холодной воды остались почти 11 тысяч человек

В городе Рыбинске Ярославской области без холодной воды осталось около 11 тыс. человек, сообщил Telegram-канал Центра управления регионом «Экстренно 76».

В сообщении отмечается, что из-за коммунальной аварии холодное водоснабжение отключено в 168 многоквартирных и 242 частных домах поселка Переборы. Также, по данным Telegram-канала, холодное водоснабжение перекрыто в 14 социально значимых объектах, в том числе, в школе-интернате, городской больнице №4, поликлинике №4 и в музыкальной школе.

В администрации города Рыбинска “Ъ-Ярославль” рассказали, что холодная вода перекрыта для устранения коммунальной аварии в поселке Переборы.

«Произошел прорыв трубопровода диаметром 500 мм, по износу. На объекте работают пять единиц техники и 10 рабочих»,— отметили в пресс-службе городской администрации, уточнив, что ремонтные работы планируется закончить сегодня.

Также, в администрации уточнили, что централизованным водоснабжением в Рыбинске и Рыбинском районе занимается ЯО «Северный водоканал». По данным пресс-службы, для жителей домов, в которых отключили холодное водоснабжение, организован подвоз воды двумя автомобилями.

Дарья Сабаева