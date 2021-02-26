В Пензенской области появится два транспортно-инфраструктурных комплекса

В Пензенской области планируется строительство двух транспортно-инфраструктурных комплексов в рамках проекта «Пенза-Харбин» в целях дальнейшего развития сотрудничества региона и Китая. Об этом сообщили в областном правительстве.

Строительство будет осуществляться на территории Сурского края: в районе железнодорожных станций Лунино и Пенза-2. Для реализации мероприятий на 2021 год была подписана соответствующая «дорожная карта», в которой отражены основные этапы по организации строительства логистических объектов.

«Проект реализуется совместно правительством Пензенской области, Народным правительством провинции Хэйлунцзян и российско-китайской агропромышленной группой RusGrain», — уточнили в правительстве.

Мария Шахрай