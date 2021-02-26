Режим самоизоляции для пожилых саратовцев продлили до 15 марта

В Саратовской области режим самоизоляции для пожилых граждан продлен более чем на две недели. Соответствующее постановление подписал председатель правительства региона Роман Бусаргин.

В документе указано, что рекомендации касаются работников старше 65 лет, имеющих хронические заболевания. Они будут действовать до 15 марта.

Постановление обязывает руководителей организаций, деятельность которых не приостановлена, сохранить работу в удаленном доступе, ввести посменную работу с нахождением на дистанционной работе контингентов из группы риска, соблюдение масочного и дезинфекционного режима.

Марина Ковалева