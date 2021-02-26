В судах Ярославля рассмотрели 23 дела за участие в несогласованных акциях

В настоящее время в Ярославле рассмотрено 23 дела об административных правонарушениях за участие 23 и 31 января в несогласованных акциях в поддержку Алексея Навального, сообщили в пресс-службе областного суда. Участники акции обвиняются по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

По данным пресс-службы, обвиняемые по 22 делам признаны виновными. Им назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 тыс. руб., по 1 делу – в виде обязательных работ сроком на 38 часов. Одно дело было прекращено из-за отсутствия состава правонарушения.

Также по данным пресс-службы, в Рыбинске рассмотрено пять дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ.

«По всем делам лица признаны виновными, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 тыс. руб.»,— уточнили в пресс-службе.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что на 10 суток были арестованы координатор штаба Навального в Ярославле Елена Лекиашвили и ее заместитель Александр Смирнов. Они были признаны виновными по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ за участие в организации публичной несогласованной акции. Елену Лекиашвили задержали 23 января, а Александра Смирнова 31 января.

Дарья Сабаева