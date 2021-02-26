Средний размер выданной ипотеки в Ростовской области вырос на 8,4%

В январе 2021 года средний размер выданного ипотечного кредита в Ростовской области составил 2,1 млн руб., что на 8,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба НБКИ.

В целом по регионам России размер выданной ипотеки в январе увеличился на 12,7%. В Краснодарском крае объем ипотеки составил 2более 2,3 млн руб. (+14,1%), а в Ставропольском — более 2,5 млн руб. (+22,8%). «Весной прошлого года средний размер ипотечного кредита существенно снизился, однако, в последующие месяцы не только вернулся к „докарантинному“ уровню, но и превысил его. Росту данного показателя, в первую очередь, способствовало снижение ипотечных ставок благодаря программам господдержки. В свою очередь, снижение ставок привлекло на рынок граждан с высоким Персональным кредитным рейтингом и приемлемыми показателями долговой нагрузки. Таким заемщикам банки практически всегда выдают займы на более значительные суммы»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева