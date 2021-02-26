Правительство Адыгеи. Главное за месяц

Главные события и решения за февраль 2021 года:



• Адыгея отметила 78-ю годовщину освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков.

• Председатель Правительства России Михаил Мишустин впервые побывал с рабочим визитом в Адыгее. Вместе с Главой РА Муратом Кумпиловым были обсуждены актуальные для региона вопросы, а также ход реализации в республике Индивидуальной программы социально-экономического развития.

• При посещении «Полярис-Адыгея» Премьер-министр назвал работу центра "примером наилучшей организации процесса просвещения в России".

• В ходе посещения молзавода «Тамбовский» Премьер-министр РФ ознакомился с производством адыгейского сыра и заявил о поддержке региональных брендов. Там же Председатель Правительства РФ, Министр сельского хозяйства РФ, Глава Адыгеи встретились с представителями агропромышленного комплекса республики. Основными темами обсуждения стали финансирование программы «Комплексное развитие сельских территорий», расширение мер поддержки сельхозэкспорта, грантовая помощь отрасли.

• По итогам рабочей поездки в Адыгею Председатель Правительства РФ принял ряд решений с указанием сроков их исполнения и ответственных лиц. В числе решений - финансирование капитального ремонта бассейнов в городском парке культуры и отдыха г. Майкопа, строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры на территории Гиагинского района.

• Глава РА и генеральный директор «Россети Кубань» обсудили перспективы модернизации энергетической инфраструктуры на территории республики, которая стартовала в этом году. Реализация проектов уже к 2023 году позволит обеспечить прирост энергомощностей на 195 МВА. За пять лет инвестиции в энегрокомплекс составят 5,4 млрд. рублей.

• В связи с мощным снегопадом в Адыгее был введен режим повышенной готовности. Расчистка дорог велась круглосуточно, в три смены, привлекались дополнительные силы. ЧС не допущено.

• Улучшение эпидобстановки в Адыгее позволило смягчить ограничительные меры, введенные из-за пандемии COVID-19. Соответствующий Указ 18 февраля 2021 года подписал Глава РА Мурат Кумпилов.

• Глава республики поручил в сжатые сроки обеспечить функционирование медорганизаций в штатном формате.

• Отделения медучреждений, которые были задействованы для коронавирусных больных, освобождаются и начинают деятельность в прежнем режиме.

• Для активизации работы медицинских мобильных групп в отдаленных поселениях в рамках акции «Поезд здоровья» решено дополнительно закупить 6 передвижных мобильных комплексов. На эти цели из федерального бюджета выделено 45,3 млн рублей.

• Новое медоборудование позволило расширить список сложных операций, которые стали проводить в республике. В 2021 году на приобретение 123 единиц медицинского оборудования в рамках регионального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" выделено 58,8 млн. рублей. Около 43 млн. рублей направлено на обеспечение лекарственными препаратами пациентов с болезнями сердца и сосудов. В рамках регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" на приобретение оборудования выделено более 113 млн. рублей. Для развития санавиации финансирование увеличено с 20 млн. рублей до 45 млн рублей. На проведение процедуры ЭКО в 2021 году направят 130 женщин.

• Началась подготовка к онлайн-голосованию по выбору общественных территорий для их благоустройства. Оно пройдет в новом формате, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://1.gorodsreda.ru).

• Глава Адыгеи наградил преподавателя математики майкопской средней школы №7 г. Сергея Левченко, который вошел в число призеров всероссийского конкурса «Учитель года».

• По итогам поездки в Кошехабльский район Глава Адыгеи поручил профильным министрам и администрации муниципального образования сконцентрировать внимание на вопросах должного развития сферы социально-бытовых услуг в удаленных от райцентра населенных пунктах.

• Состоялось первое в этом году заседание межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 100-летию празднования образования Республики Адыгея. В текущем году запланировано 21 мероприятие, среди которых 11 культурно-массовых мероприятий, выставок и фестивалей; ремонты трех зданий учреждений культуры; 7 мероприятий по просветительской и издательской деятельности.