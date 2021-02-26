Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о том, какие блюда гостям предлагает заведение Александра Раппопорта.

В фудмоле «Депо» открылся корнер «Индокитай» Александра Раппопорта, который предлагает тайский стрит-фуд по очень щадящим ценам. Интересно, что тайские заведения в Москве в основном приживаются именно в фудмаркетах. Видимо, потому что сама стилистика шумных и многолюдных гастрономических рынков идеально отвечает духу тайского стри-фуда.

Крошечная открытая кухня «Индокитая» выглядит очень живописно: в огромных чанах булькают разноцветные карри, которые повара постоянно помешивают, тут же жарят хрустящие блинчики с пряной говядиной и пельмени с курицей, варят том ям с кокосовым молоком, креветками и цыпленком и суп лакса с морепродуктами. Еда в «Индокитае» по умолчанию неострая, так что любителям настоящей тайской кухни следует просить при заказе готовить все блюда с остротой выше среднего.

Из всех четырех видов карри самыми интересными оказались тайский красный с уткой и личи и пряный массаман карри с говяжьими ребрами. Еще стоит обратить внимание на говядину с черными бобами и чили перцем, вот ее сходу готовят по-настоящему острой. Учитывая, что на днях открылся по новому адресу ресторан Black Thai, в котором Александр Раппопорт также отдает дань своей любимой тайской кухне, но уже в более высокопарной и велеречивой манере, появление «Индокитая» в «Депо» можно считать приятным бонусом. Средний счет тут не дотягивает до 1 тыс. руб.