Расул Мирзаев – Нурберген Шарипов: прогноз и ставки на бой ACA 26 февраля

В пятницу, 26 февраля, на шоу ACA 118 встретятся россиянин Расул Мирзаев и казахстанец Нурберген Шарипов. Эксперты Фонбет рассказывают, на что поставить в этом поединке.

В какой форме Мирзаев

В послужном списке 34-летнего Мирзаева 18 побед (13 досрочно), 3 поражения. Базовые стили – самбо, рукопашный бой.

Мирзаев становился чемпионом мира по боевому самбо, обладателем Кубка мира по панкратиону. В ММА дебютировал в 2009 году и одержал пять побед за четыре года, выступая преимущественно в организации Fight Nights.

В августе 2011 года в результате конфликта около ночного клуба в Москве Мирзаев ударил по лицу 19-летнего студента, который при падении получил травму головы и через несколько дней скончался в больнице. Мирзаев был помещен в СИЗО, в ноябре 2012 года суд признал спортсмена виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорил к двум годам лишения свободы. С учетом срока, проведенного в СИЗО, Мирзаев был освобожден в зале суда. В 2013 году он возобновил спортивную карьеру.

После возвращения в спорт Мирзаев одержал 12 побед подряд и потерпел одно поражение. В 2016 году Расулу вновь пришлось взять паузу в карьере. Трое неизвестных совершили на него нападение, после чего Мирзаев был доставлен в больницу и прооперирован.

В октагон он вернулся спустя два года, провел три боя в организации ACA (прежнее название – ACB), один выиграл, два последних проиграл. В прошлом поединке Расул уступил казахстанцу Арману Оспанову техническим нокаутом в первом раунде.

В какой форме Шарипов

В активе Шарипова 10 побед (4 досрочно), 2 поражения. Базовый стиль – борьба.

Шарипов выступает в ММА с 2014 года. Первые три боя провел в небольших промоушенах в Казахстане, затем трижды выступил в Китае и Японии. После пяти побед подряд Нурберген потерпел в Японии первое поражение в карьере, от местного бойца Такахиро Асиды.

После этого Шарипов провел три боя в организации Tech Krep, все выиграл. Последние три поединка провел в разных лигах – Titan, Gorilla Fighting и ACA, в которой дебютировал в сентябре прошлого года, победив Тамерлана Кулаева решением судей.

Прогноз экспертов на бой Расул Мирзаев – Нурберген Шарипов 26 февраля

Тотал раундов больше 1,5 – 1.42

Фаворитом этого поединка считается Мирзаев. Оба бойца являются базовыми борцами, а в этом компоненте по своему уровню россиянин сильнее. Однако легко Мирзаеву в этом поединке не будет.

Расулу уже 34 года, и три из последних четырех поединков он проиграл. В предыдущем бою он получил сотрясение мозга и двойной перелом челюсти. Несмотря на то, что за год Мирзаев успел восстановиться, полученные травмы в таком возрасте могут дать о себе знать.

Шарипов пока не проигрывал сдачей. И в целом его поединки получаются затяжными. Только 2 из его 12 боев завершились в первом раунде, последний – шесть лет назад.

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