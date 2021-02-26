Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о том, откуда появилась кукуруза и какими полезными свойствами она обладает.

Сегодня кукурузное путешествие! Однажды в Баварии мы с приятелем-немцем заехали на кукурузное поле и заблудились. Немец даже залез на крышу мерседеса пытаясь разглядеть направление, следуя которому мы точно выберемся из этой кукурузной засады. Однако высота растения была слишком велика, и мой приятель обреченно констатировал: «Scheisse Mais!» Такой навигации как сегодня в те времена не было, а лабиринт дорог в поле мог запутать кого угодно. В общем, потеряли мы часа два.

Родиной кукурузы считается Северная Америка, а именно — Мексика, откуда ее завезли в другие страны. И хотя перуанцы в корне с этим не согласны, жители Мексики апеллируют к тому факту, что именно у них на раскопках нашли кукурузную пыльцу, возраст которой 55 тыс. лет. Кстати, у индейцев есть легенда, согласно которой красавица девушка превратилась в початок, дабы в голодные времена спасти своих соплеменников. А узнали ее по волосам на конце растения.

В Европу кукурузу привез сам Христофор Колумб. Испанский король повертел початок в руках, понюхал, пожал плечами, да и забыл где-то в саду. Но именно благодаря Колумбу кукурузу выращивают сегодня на всех континентах, кроме Антарктиды. Початок-то у него был не один. Злак, который мы привыкли именовать кукурузой, во всем мире называется «маис». В Россию кукуруза попала через Турцию в конце XVIII века. По одной из версий название «кукуруза» позаимствовано из румынского языка и переводится как «еловая шишка»!

По другой, более достоверной, на мой взгляд, имя пришло тоже из Турции, «кокороз» по-турецки — «высокое растение». Оно содержит 26 элементов таблицы Менделеева. Царица полей безумно полезна и популярна. Ее применяют в медицине, косметологии, животноводстве, промышленности, едят и поют частушки про Ивана Кузина. Если ее грамотно отварить, да присыпать солью, какой там попкорн. Хотя и попкорн это тоже кукуруза.