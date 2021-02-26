В Ярославской области началась подготовка к весеннему паводку

В Ярославской области проводится комплексная подготовка территорий к безаварийному прохождению весеннего паводка, сообщили в региональном департаменте охраны окружающей среды и природопользования.

В сообщении отмечается, что на данный момент ситуация в регионе стабильна. Уровень воды в Рыбинском и Горьковском водохранилищах находится значительно ниже отметки неблагоприятных гидрологических явлений. Подтоплений жилого сектора и объектов экономики, а также переливов дорог водами Угличского, Рыбинского и Горьковского водохранилищ нет.

По словам директора департамента Дмитрия Пенькова, на Рыбинском водохранилище ведется работа по формированию свободной емкости для приема притоков воды в период весеннего половодья.

«Уровень воды в Волге в районе Рыбинска составляет 85,27 метра по Балтийской системе, в районе Ярославля – 83,75 метра, что значительно ниже отметки неблагоприятного гидрологического явления»,— уточнил господин Пеньков.

Также в департаменте рассказали, что их специалисты проводят анализ распределения снегозапасов, ледовой обстановки на малых реках региона в крупнейших населенных пунктах, расположенных на берегах Угличского, Рыбинского и Горьковского водохранилищ. Организован мониторинг гидрологической ситуации в поселках Красный Профинтерн и Борисоглебском. Проводятся сбор и анализ ежесуточных данных притока и расхода воды в водохранилищах, а также об уровнях воды в верхнем и нижнем бьефах Угличского и Рыбинского гидроузлов.

В 2021 году комиссионные обследования готовности гидротехнических сооружений к безаварийному пропуску весеннего половодья начнутся после 16 марта. В ходе работы, будет обследовано 11 объектов.

Дарья Сабаева