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Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

В Оренбуржье выявили минимальное число заразившихся COVID-19 с 3 июля

В Оренбуржье зафиксировано 80 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за 24 часа, что стало минимальным показателем с 3 июля прошлого года. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Всего в регионе число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 37 424. Умерли 598 человек, в том числе пять пациентов за последние сутки.

По общему числу инфицированных Оренбуржье находится на седьмом месте в ПФО после Нижегородской, Ульяновской, Саратовской, Самарской областей, Пермского края и Пензенской области.

Андрей Сазонов


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