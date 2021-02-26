Траты туристов в Петербурге в праздники выросли на 36%

Россияне потратили на поездки и развлечения в Петербурге в февральские праздники более 185 млн рублей. По сравнению с февралем 2020 года траты путешественников выросли на 36%, следует из статистики эквайрингового бизнеса ВТБ.

60 млн рублей, на 50% больше, чем годом ранее, гости города потратили в кафе и ресторанах. В 1,5 раза больше, до 85 млн рублей, выросли расходы на проживание. При этом расходы на аренду машин снизились на 10%, на культурную программу — на 13%, до 37 млн рублей.

В Ленобласти туристы в период праздничных выходных потратили более 10,5 млн рублей, из них на проживание —3,8 млн рублей, а на питание — 6,5 млн рублей.