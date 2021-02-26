В Ярославской области снег на дорогах убирают более 400 спецмашин

В Ярославской области с последствиями снегопада на региональных и межмуниципальных трассах борются более 400 единиц спецтехники, сообщили в региональном департаменте дорожного хозяйства. Из-за сильных снегопадов дорожные службы переведены в режим повышенной готовности.

Обслуживанием областных трасс занимаются АО «Ярдормост» и четыре субподрядные организации. В зону ответственности АО «Ярдормост» входит более 6 тыс. км. дорог.

Заместитель директора департамента Денис Замараев уточнил, что за прошедшие сутки на уборке областных дорог было задействовано 413 единиц спецтехники и более 1 тыс. рабочих.

«По прогнозу Ярославского ЦГМС, в ближайшие дни в регионе температура воздуха будет неоднократно переходить через нулевую отметку. Учитывая это, дорожники продолжат работу в круглосуточном режиме, чтобы минимизировать образование гололеда на дорогах»,— рассказали в департаменте.

Дарья Сабаева