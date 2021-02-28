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Динамика средних цен на вторичную недвижимость в крупнейших городах России

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Средняя цена (тыс. руб. за 1 кв. м) Динамика (%)
Город фев.21 янв.21 фев.20 за месяц за год
Москва 255,4 254,7 217,9 0,30% 17%
Санкт-Петербург 154 150,8 127,6 2,10% 21%
Казань 97,1 94,2 82,2 3,10% 18%
Нижний Новгород 86,7 84,6 70,5 2,50% 23%
Новосибирск 82,3 80,5 72,3 2,20% 14%
Екатеринбург 80,6 79,2 72,3 1,80% 11%
Уфа 77,6 76,7 71,1 1,20% 9%
Краснодар 74,7 73,9 66,9 1,10% 12%
Красноярск 74,4 73,7 62,8 0,90% 18%
Ростов-на-Дону 65,8 65,8 62,2 0,00% 6%
Самара 65,1 63,7 59,8 2,20% 9%
Воронеж 64,7 62,6 52,1 3,40% 24%
Пермь 62,8 61,9 57,8 1,50% 9%
Омск 61,4 60,2 47,7 2,00% 29%
Волгоград 54,5 53,4 50,8 2,10% 7%
Челябинск 44,7 44,5 41,5 0,40% 8%

Источник: данные аналитического центра ЦИАН



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