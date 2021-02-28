Динамика средних цен на вторичную недвижимость в крупнейших городах России

|
|
|Средняя цена (тыс. руб. за 1 кв. м)
|Динамика (%)
|Город
|фев.21
|янв.21
|фев.20
|за месяц
|за год
|Москва
|255,4
|254,7
|217,9
|0,30%
|17%
|Санкт-Петербург
|154
|150,8
|127,6
|2,10%
|21%
|Казань
|97,1
|94,2
|82,2
|3,10%
|18%
|Нижний Новгород
|86,7
|84,6
|70,5
|2,50%
|23%
|Новосибирск
|82,3
|80,5
|72,3
|2,20%
|14%
|Екатеринбург
|80,6
|79,2
|72,3
|1,80%
|11%
|Уфа
|77,6
|76,7
|71,1
|1,20%
|9%
|Краснодар
|74,7
|73,9
|66,9
|1,10%
|12%
|Красноярск
|74,4
|73,7
|62,8
|0,90%
|18%
|Ростов-на-Дону
|65,8
|65,8
|62,2
|0,00%
|6%
|Самара
|65,1
|63,7
|59,8
|2,20%
|9%
|Воронеж
|64,7
|62,6
|52,1
|3,40%
|24%
|Пермь
|62,8
|61,9
|57,8
|1,50%
|9%
|Омск
|61,4
|60,2
|47,7
|2,00%
|29%
|Волгоград
|54,5
|53,4
|50,8
|2,10%
|7%
|Челябинск
|44,7
|44,5
|41,5
|0,40%
|8%