Цифровизация станет приоритетным направлением в развитии здравоохранения Ульяновской области

В 2021 году в системе здравоохранения Ульяновской области будет произведена перезагрузка. Об этом заявил губернатор региона Сергей Морозов на коллегии минздрава Ульяновской области.

Глава региона назвал пять приоритетных направлений развития отрасли. Во-первых, «безусловным приоритетом должна быть цифровизация здравоохранения», необходимо разгрузить врачей от бумажной работы. Во-вторых, с 2021 года будет переформатирована работа института главных внештатных специалистов, возможно, «в полную силу» заработает институт главных штатных специалистов. В-третьих, должна быть изменена система взаимодействия с пациентами старшего поколения – «для этого диспансеризация и профилактические медосмотры должны перейти в категорию активной медицины». Четвертым направлением станет модернизация лечебных учреждений, их оснастка современным лечебным оборудованием. В первую очередь предполагается обновить оборудование 95% детских поликлиник региона. И пятое – развитие специализированной и высокотехнологичной помощи. «С 2021 года мы запускаем глобальную работу по модернизации всего первичного звена здравоохранения», – передает пресс-служба регионального минздрава слова губернатора.

Сергей Морозов также поставил задачу перед учреждениями здравоохранения –избавиться от кредиторской задолженности, накопившейся за несколько лет, общая сумма которой в 2020 году выросла до 2,6 млрд руб. но на 1 января 2021 года уже снизилась до 1,4 млрд руб.

Андрей Васильев, Ульяновск