Глава Адыгеи провел встречу с председателем Контрольно-счетной палаты республики Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял председателя Контрольно-счетной палаты РА (КСП РА) Павла Стаценко, который доложил о деятельности ведомства за прошлый год.

Фото: Алексей Гусев

Во встрече приняли участие председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, и.о. премьер-министра РА Вячеслав Сапиев и первый заместитель министра финансов РА Екатерина Косиненко.

Мурат Кумпилов отметил, что Контрольно-счетная палата РА вносит серьезный вклад в укрепление финансовой дисциплины, и от ее деятельности зависит результативность выполнения стоящих перед регионом задач.

«Адыгея участвует в реализации нацпроектов, госпрограмм и Индивидуальной программы социально-экономического развития. Нам важно повысить эффективность работы, исключить все факторы, мешающие достижению высоких результатов», – подчеркнул Мурат Кумпилов.

По информации Павла Стаценко, в 2020 году план работы КСП РА был сформирован с учетом предложений Главы Адыгеи, Счетной палаты РФ, прокуратуры РА и аппарата полпреда Президента РФ в ЮФО.

Фото: Алексей Гусев

За отчетный период Палатой проведено 7 контрольных мероприятий, три из которых переходящие и завершатся в первом полугодии 2021 года. Проверено использование средств на сумму 2,3 млрд. рублей и имущества балансовой стоимостью 1,3 млрд. рублей.

По итогам проведенных мероприятий составлено 64 акта, 21 представление и 1 предписание. Возмещенные средства поступили в доход республиканского бюджета. Кроме того, за прошлый год Палатой подготовлено 26 заключений на проекты нормативно правовых актов РА и проведено 9 экспертно-аналитических мероприятий.

Отмечено, согласно составленному Минфином РФ рейтингу субъектов РФ за 2020 год в разделе «Финансовый контроль», Адыгее в числе 10 субъектов страны присвоен максимальный балл по результатам оценки открытости бюджетных данных, размещенных на сайте КСП РА.

Подводя итоги встречи, Мурат Кумпилов подчеркнул, что руководству ведомства важно продолжить системную работу по контролю за эффективным освоением бюджетных средств.