Директор саратовской организации обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 4,5 млн рублей

В Саратове в суд направлено уголовное дело по факту уклонения денежных средств либо имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

По данным следствия, с апреля 2018 года по декабрь 2019 года директор организации, специализирующейся на строительстве и ремонте тепловых камер, печей и теплового оборудования, заведомо зная об имеющейся задолженности по налогам и сбором и о мерах по взысканию недоимки, производил расчеты с контрагентами, используя счета аффилированных юридических лиц, что причинило имущественный вред федеральному бюджету на сумму 4,5 млн руб.

Обвиняемый признал вину в инкриминируемом ему деянии. По ходатайству следователя наложен арест на его имущество – автомобиль и земельный участок.

Марина Ковалева