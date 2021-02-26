Квартиры для больших счастливых семей строят в жилом комплексе «Мята»

В новом доме от группы компаний ПЗСП по ул. Баранчинской, 16 в микрорайоне Вышка-2 представлен большой выбор планировок трёхкомнатных квартир.
Фото: Денис Сакаев
Дом переменной этажности по ул. Баранчинской, 16 - представитель фирменной серии ПЗСП Э-600. В новостройке спроектировано 4 подъезда на 257 квартир. Одно из главных преимуществ дома – широкий выбор планировок просторных квартир.
Для больших дружных семей проектом предусмотрены просторные лифты и приквартирные тамбуры, в квартирах - лоджии и выделенные места хранения (шкаф-купе или гардеробная). Все квартиры сдаются с полной отделкой от застройщика, что позволяет семьям осуществить долгожданный переезд сразу после получения ключей от новой квартиры.
Как отмечают в отделе недвижимости ПЗСП, дом на Баранчинской, 16 сдаётся уже в этом году, и свободных квартир по привлекательным ценам от застройщика остаётся всё меньше. Выбрать свою новую квартиру и следить за ходом строительства дома онлайн можно уже сейчас - на сайте pzsp.ru. Кроме того, прямо с сайта ПЗСП можно отправить заявку на одобрение ипотеки.
Евгений Дёмкин, генеральный директор группы компаний ПЗСП: «Значительная часть наших покупателей пользуется ипотечным кредитованием. Для их удобства мы внедрили на сайте ПЗСП единый сервис, который позволяет подать заявку на ипотеку сразу в несколько банков, получить одобрение и выбрать оптимальную банковскую программу не выходя из дома».
Более подробная информация по телефону горячей линии: 8-800-300-7977. Проектная декларация - на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Спецстрой Баранчинская, 16».