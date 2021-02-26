Ярославский «Локомотив» дал объявление о поиске главного тренера

Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» опубликовал на интернет-порталах, занимающихся подбором кадров, объявление о поиске главного тренера команды, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на объявления, размещенные в общероссийской базе вакансий интернет-портала «Работа в России», а также на портале службы занятости Ярославской области.

В объявлениях указало, что хоккейный клуб «Локомотив» подбирает кандидата на должность главного тренера команды. Кандидату предлагается зарплата от 100 тыс. руб. при ненормированном рабочем дне. Трудоустройство предлагается на условиях срочного трудового договора. Указывается, что по должностным обязанностям главный тренер будет заниматься руководством тренировочным процессом и подготовкой команды к соревнованиям.

По информации «РИА Новости», пресс-служба «Локомотива» сообщила им, что размещение такого объявления является формальной процедурой и осуществляется ежегодно. По данным пресс-службы, ярославский хоккейный клуб в настоящее время не намерен проводить замену главного тренера.

Сейчас главным тренером «Локомотива» является белорусский специалист Андрей Скабелка. С ним ярославский клуб в мае 2020 года подписал трехлетний контракт.

В текущем регулярном чемпионате КХЛ «Локомотив» перед последним туром занимает четвертое место в западной конференции. Ярославская команда уже обеспечила себе право участия в плей-офф Кубка Гагарина. В заключительном матче регулярного чемпионата железнодорожники в Ярославле 27 февраля принимают «Салават Юлаев» из Уфы.

Антон Антонов