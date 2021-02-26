Аэропорт «Курумоч» увеличит количество рейсов в Бишкек

В расписании Курумоча появятся дополнительные рейсы в Бишкек, сообщает пресс-служба аэровокзала.

С четвертого марта авиакомпания Nordwind начнет выполнять полеты в международный аэропорт Манас. Рейсы будут выполняться каждый четвергам. Время вылета из Самары – 00:55 (MSK+1), прибытие в Бишкек – в 05:55. Обратный рейс запланирован на 07:25, прибытие в Самару – 09:05. Полет займет 3 часа. Авиакомпания обслуживает направление на самолетах Boeing 737-800.

На данном направлении рейсы также выполняет авиакомпания S7 по воскресеньям.

Сабрина Самедова