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Аэропорт «Курумоч» увеличит количество рейсов в Бишкек

В расписании Курумоча появятся дополнительные рейсы в Бишкек, сообщает пресс-служба аэровокзала. 

С четвертого марта авиакомпания Nordwind начнет выполнять полеты в международный аэропорт Манас. Рейсы будут выполняться каждый четвергам. Время вылета из Самары – 00:55 (MSK+1), прибытие в Бишкек – в  05:55. Обратный рейс запланирован на 07:25, прибытие в Самару – 09:05. Полет займет 3 часа.  Авиакомпания обслуживает направление на самолетах Boeing 737-800.  

На данном направлении рейсы также выполняет  авиакомпания S7 по воскресеньям. 

Сабрина Самедова


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