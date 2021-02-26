В Сочи Парке готовится к открытию новый экстремальный аттракцион Установка нового аттракциона - гигантского маятника «Вечный двигатель» - уже началась, к прокатам он будет готов весной-2021

Эффект свободного падения, резкие подъемы с головокружительной скоростью на высоту десятиэтажного дома, захватывающее вращение на 360 градусов – новый аттракцион Сочи Парка собрал все экстремальные характеристики, которые оценят любители острых ощущений. 24 посадочных места расположены на вращающейся платформе, развлечение рассчитано на гостей ростом от 140 см. Производитель «Вечного двигателя» - итальянская компания Technical Park.

Всего два аналогичных аттракциона находятся в европейских парках, и единственный в России высотный маятник с полным вращением на 360 градусов будет установлен в Сочи Парке.

«Вечный двигатель» – четвертый из семьи экстремальных аттракционов Сочи Парка: сейчас в топе развлечений – гигантский перевернутый бумеранг «Квантовый Скачок» (скорость - 105 км\ч), самая протяженная в России американская горка «Змей Горыныч» (длина трека - 1056 метров) и самая высокая башня свободного падения в стране «Жар-Птица» (высота - 65 метров).

Новый аттракцион – один из сюрпризов сезона-2021, который стартует с 19 марта. Посещение «Вечного двигателя» будет включено в единый билет Сочи Парка.

За датой открытия аттракциона следите на sochipark.ru.