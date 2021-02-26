В бутики Mercury поступили часы Hublot Big Bang Unico Red Carbon Alex Ovechkin

Hublot и друг бренда Александр Овечкин объединились для создания Big Bang Unico Red Carbon Alex Ovechkin, лимитированной серии часов, выпущенной в честь «Великой восьмерки», как называют российского хоккеиста, суперзвезду мирового хоккея. Новинка представлена в 45-миллиметровом корпусе из углеволокна с ярко-красными акцентами и дополнена красным ремешком на липучке Velcro. Красные акценты выполнены из микростекловолокна, нетканого материала, служащего для укрепления композита корпуса. Эта высокотехнологичная комбинация материалов символизирует исключительную выносливость характера Александра и его способность бить рекорды на протяжении многих лет.

Красные акценты на новых часах служат отсылкой как к российскому государственному флагу, так и к цвету формы клуба «Вашингтон Кэпиталз», капитаном которого является Александр Овечкин. Логотип «Великой восьмерки» располагается на циферблате в положении «8 часов». Подпись Ови украшает заднюю крышку из сапфирового стекла. Модель оснащена механизмом хронографа UNICO, а также колонным колесом со стороны циферблата. К часам также прилагается второй ремешок из черного каучука, который легко можно заменить, благодаря системе One-Click, и хоккейная шайба с автографом хоккеиста.

Часы выпущены ограниченной серией из 100 экземпляров и в течение месяца будут эксклюзивно представлены только в России, после чего поступят в бутики по всему миру.