Сырьевая безопасность и новые технологии

Эпидемиологическая ситуация в мире и закрытие границ повлияли на работу одного из крупнейших производителей метанола в России. «Метафраксу» пришлось пережить падение производства по некоторым продуктам, и все же удалось выполнить все плановые показатели и продолжить реализацию инвестиционных проектов. Сроки строительства промышленного комплекса АКМ также пришлось скорректировать, и тем не менее сегодня готовность основных объектов комплекса оставляет от 85 до 100%. Генеральный директор «Метафракса» Владимир Даут уверен, что до конца года основные строительные работы на АКМ будут завершены.

– Владимир Александрович, каким оказался 2020-й для «Метафракса»? Как пандемия изменила бизнес и производственные показатели?

– Конечно, пандемия повлияла и продолжает оказывать влияние и на бизнес, и на всю нашу жизнь. Мы на какое-то время были вынуждены замедлиться вместе со всеми: весной начала затихать производственная активность, упал спрос на наши продукты, стали снижаться и цены. Наши основные потребители – это автопром и производители строительных материалов, они серьезно пострадали. По некоторым продуктам мы пережили падение производства. Впрочем, в целом год для компании был успешным – мы выполнили все технико-экономические показатели.

Выпуск товарной продукции в минувшем году достиг 19,7 млрд руб. Объем производства в сравнении с 2019 годом увеличен по метанолу – почти на 61 тыс. тонн (произведено 1154 тыс. тонн), по микронизированному уротропину – на 702 тонны (30 тыс. тонн), по формиату натрия – на 475 тонн (12,4 тыс. тонн), пентаэритриту – на 456 тонн (23,7 тыс. тонн), по дипентаэритриту – на 53 тонны. По метанолу мы вышли на суточную производительность в 3500 тонн, что на 20% выше проектной мощности. Это стало возможным благодаря своевременному капитальному ремонту и ранее произведенной реконструкции установки метанола.

– Удалось выполнить планы по продажам? Снизилась ли доля экспорта?

– Доля экспорта осталась на прежнем уровне, даже чуть подросла – на 1% (до 41%). Вообще, в сравнении с 2019 годом, объем продаж увеличился: по метанолу он вырос почти на 107 тыс. тонн, микронизированному уротропину – на 746 тонн (ровно в два раза), пентаэритриту – на 304 тонны, дипентаэритриту – на 208 тонн (тоже в два раза больше). Объем реализации продукции достиг 19,462 млрд рублей. Выручка от реализации готовой продукции, выполненных работ и оказанных услуг за год достигнет 19,78 млрд рублей, что на 15% ниже фактического результата 2019 года.

– Дипентаэритрит – это новый продукт. Насколько он востребован?

– Технологическую установку по выпуску дипентаэритрита мы запустили два года назад, в рамках реконструкции производства пентаэритрита. Основной объем продаж этого продукта пока приходится на экспортные поставки, и объемы растут. Но мы надеемся и на развивающийся рынок дипентаэритрита в России. Реконструкция производства пентаэритрита продолжается: в стадии реализации третий этап, который позволит нарастить выпуск пентаэритрита и формиата натрия – продукта, востребованного на рынке. Мы пока не закрываем и половины потребностей российского рынка. Других производителей в России нет.

– Какие еще новые продукты вы планируете выводить на европейские и российские рынки?

– Завершается подготовительный этап для проведения строительно-монтажных работ третьей установки формалина, которая будет интегрирована с комплексом по производству параформа по технологии немецкого концерна GEA. Годовая мощность агрегатов составит 180 тыс. тонн 55%-ного формалина и 30 тыс. тонн параформальдегида. Стоимость проекта превышает 5 млрд рублей. С вводом мощностей компания станет единственным производителем параформа в России. Формалин призван обеспечить баланс потребности компании в этом продукте. С выходом установок на проектную мощность объем переработки метанола в продукты, имеющие более высокую маржинальную доходность, на губахинской площадке достигнет 450 тыс. тонн в год. Мы закрепим безусловное лидерство в России по этому показателю.

– Самая известная губахинская стройка – комплекс по производству аммиака, карбамида и меламина. Какие уникальные технологические решения были применены в этом проекте?

– Промышленный комплекс АКМ возводится по самым современным технологиям. Так, азот для производства аммиака мы будем брать с действующей на «Метафраксе» установки разделения воздуха. Водород будем выделять из продувочных газов производства метанола с помощью установки короткоцикловой адсорбции. Затем синтезировать эти два компонента и получать аммиак. Диоксид углерода (СО2) для аммиака мы получим из дымовых газов печей риформинга производства метанола. Это будет сделано в производстве карбамида впервые в мире. Мы уже построили большую установку выделения CO2 по технологии известной японской компании Mitsubishi Chemical. А лицензиаром всех трех технологических установок является швейцарская компания Casale. Тем самым мы внесем весомый вклад в снижение выбросов парниковых газов в атмосферу. Вместе с комплексом АКМ строятся большие очистные сооружения. Трехлетняя программа «Метафракса», направленная на решение экологических вопросов, предусматривает более 5 млрд рублей инвестиций. Это очень серьезные деньги.

– Что сейчас происходит на строительной площадке комплекса АКМ? Как движется стройка?

– Сейчас первоочередная задача – запуск установки по производству аммиака. На объекте остался незавершенным небольшой объем механомонтажных работ, предстоят работы по теплоизоляции, укладке кабелей и наладке КИП и автоматики. До конца года все основные строительные работы на АКМ будут завершены.