В Ярославле отключили отопление и горячую воду в 44 домах на 18 улицах

В Ярославле 26 февраля отключили подачу отопления и горячего водоснабжения в 44 многоквартирных дома на 18 улицах в нескольких районах города, сообщил официальный Telegram-канал Центра управления регионов «Экстренно 76». В домах, оставшихся без отопления и горячей воды проживают 3240 человек.

В сообщении отмечается, что отопление и горячая вода отключены до 15 часов в связи с проведением замены аварийных участков на трубопроводах. Также будет проводиться замена запорной арматуры. По данным ЦУРа, ремонтные работы на объектах уже начались.

Отопление и горячая вода отключены в домах на проспекте Ленина и на Московском проспекте, на улицах Победы, Чкалова, Бахвалова, Гоголя, Пожарского, Ямской, Суздальская, Южной подстанции, Льва Толстого, Старой Комсомольской, 2-й Ляпинской, 3-й Ляпинской и Клубной, на Тутаевском шоссе, в переулке Минского и в проезде Шавырина.

Антон Антонов