«Башнефть» представила уникальные тренажеры для обучения нефтяников

АНК «Башнефть» (входит в структуру «Роснефти») представила в Уфе программный комплекс для обучения специалистов нефтегазовой отрасли с применением очков дополненной реальности. В составе комплекса — интерактивные тренажеры (так называемые AR-тренажеры — от англ. Augmented reality — «дополненная реальность»), имитирующие технологические процессы на производстве, а также нештатные ситуации, которые могут возникнуть. Комплекс разработан специалистами корпоративных предприятий «Башнефть-Добыча» и «РН-БашНИПИнефть» по заказу Департамента добычи нефти и газа «Башнефти».



Обучение в очках дополненной реальности построено таким образом, что сотрудник, получив базовый набор знаний по теоретической части занятия, с помощью очков самостоятельно отрабатывает практические навыки на виртуальной производственной площадке, которая накладывается на окружающую реальность, взаимодействуя с виртуальным оборудованием.

Подобные системы сейчас активно развиваются в мире и имеют широкие перспективы для применения во всех отраслях промышленности — от машиностроения до энергетики. Дополненную реальность используют для контроля технологических процессов, обучения производственного персонала, оптимизации сервисных и ремонтных процедур, а также для визуализации сложного устройства машин и агрегатов.

Разработка одного тренажера занимает порядка двух-трех месяцев. Основные трудозатраты приходятся на изучение регламентов технологических процессов, типовых ошибок и происшествий на производстве, а также на отработку ключевых этапов процесса.

«Мы прорабатывали различные варианты сценариев, ситуаций — штатные, нештатные, аварийные. После чего выезжали на производственный объект, производили съемку, изучали все этапы процесса до самых мелочей с экспертами-производственниками, затем отражали все в сценариях. Это было необходимо для создания цифровой копии — модели, максимально похожей на реальный объект. Иначе эффекта от обучения не получится. Нужна высокая степень реалистичности, поэтому у нас было много чертежей, привлекались профильные специалисты. Готовую модель мы переложили в редактор для игр, и там уже наш тренажер обрел свою цифровую жизнь, подобно реальной системе», — говорит разработчик тренажеров («РН-БашНИПИнефть») Елена Белобородова.

Для отработки практических навыков в тренажерах есть специальный режим, благодаря которому обучаемый самостоятельно взаимодействует с виртуальными цифровыми объектами, в рамках учебного центра либо на любой площадке, где будет проходить обучение. Еще одно преимущество системы заключается в том, что пользователь может предвидеть возможные последствия неправильных действий и ошибок. В режиме тестирования сотрудник самостоятельно выполняет технологический процесс, а система фиксирует каждое ошибочное действие: таким образом инструкторы могут судить о полученных сотрудником знаниях и его компетенциях, а также корректировать учебные программы.

«Наша технология дополненной реальности, в том числе, является одной из ключевых в масштабном проекте компании под названием „Цифровое месторождение“*, — рассказывает директор по проектам инжиниринга и цифровой трансформации Департамента добычи нефти и газа „Башнефти“ Руслан Еникеев. — В 2018 году на базе Центра интегрированных операций ООО „Башнефть-Добыча“ мы реализовали два обучающих сценария. Производственные службы провели тестирование, оценили эффект. В 2019–2020 годы провели научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, в рамках которых было реализовано еще шесть обучающих тренажеров».

В действии система выглядит следующим образом: предположим, сотруднику необходимо пройти обучение по безопасным и правильным действиям при депарафинизации скважины с помощью горячей нефти. В очках дополненной реальности пользователь видит перед собой всю производственную площадку: куст нефтяного месторождения, станцию управления, агрегат для депарафинизации, цистерны. Причем, в отличие от виртуальной реальности, пользователь видит окружающую его реальность, на которую накладываются дополнительные 3D-модели объектов и процессов. Интерактивная инструкция по выполнению операции включает в себя несколько десятков различных действий — от выбора средств индивидуальной защиты и проверки исправности установок до передачи информации об окончании работ диспетчеру. Тренажер помогает не запутаться в последовательности операций, подсказывает необходимые действия, подсвечивает место расположения требуемого узла, отслеживает точность каждого движения.

Нефтегазовая промышленность относится к сложным техническим отраслям, поэтому обучение правилам и мерам безопасности на производстве является стратегической задачей и неотъемлемой частью процессов в нефтяных компаниях. С помощью технологий виртуальной и дополненной реальности обучающиеся смогут детально погрузиться в технологический процесс, смоделировать ситуации и отработать навыки правильного и безопасного поведения на производстве.

Разработка компании в области дополненной реальности не ограничивается обучением и имеет широкие границы применения. Например, в рамках эпидемиологических ограничений одно из направлений, которое сейчас развивается в инновационном бизнесе, — это удаленное сопровождение сложных операций экспертом.

* Проект «Цифровое месторождение» запущен на Илишевском месторождении «Башнефти» в 2019 году. Ключевая задача проекта — с помощью современных цифровых технологий перейти к управлению месторождением в целом, как единым организмом. В результате повышается эффективность основных производственных процессов, уровень экологической и промышленной безопасности, увеличение добычи нефти, сокращаются эксплуатационные затраты добывающих активов за счет внедрения современных цифровых технологий.