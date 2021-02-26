В Ессентуках возбудили дело после смерти ребенка в больнице

На Ставрополье возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ) после смерти 10-летней девочки в реанимации больницы города Ессентуки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По данным ведомства, 3 февраля ребенок был доставлен в бессознательном состоянии из Георгиевска в больницу Ессентуков. Девочку определили в реанимацию. Она скончалась не приходя в сознания. «Следователи СКР изъяли медицинские документы, назначили судебные экспертизы, а также проводят иные следственные и процессуальные действия»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Наталья Шинкарева