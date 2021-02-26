Не прошло и года: влияние пандемии на общество и бизнес Конференция

17 марта 2021

Весной 2020 года Россия, вслед за остальными странами мира, столкнулась с масштабной проблемой — новым коронавирусом. Инфекция затронула все стороны жизнедеятельности общества. Отдельные компании и предприятия не смогли пережить ограничения, наложенные властями.

Впрочем, правительства России и Башкирии старались минимизировать последствия пандемии. Так, в республике были приняты три пакета мер на несколько миллиардов рублей для оказания помощи наиболее пострадавшим секторам экономики, в том числе, работающим в сфере туризма. В последнее время власти постепенно снимают введенные ограничения, что позволяет российским предприятиям возвращаться к привычной деятельности.

Конференция направлена на информирование руководителей предприятий о наилучших стратегиях ведения бизнеса, о продуктах, которые позволят им, быстрее вернуться к привычным производственным и финансовым показателям. В мероприятии примут участие представители органов власти и региональные инвесторы, которые расскажут об актуальных мерах поддержки, текущих и будущих проектах. Участники туристического рынка поделятся планами развития отрасли в разрезе делового туризма. У приглашенных юристов будет время и возможность обсудить нюансы своей деятельности и порассуждать над решением проблем в области оказания юридических услуг.

Программа конференции

09:30–10:00 регистрация, приветственный кофе-брейк

10:00–11:30 «Финансы и инвестиции. Восстановление после пандемии или новая реальность»

Низкие ставки: новая реальность или временное отклонение. Влияние низкой ставки на стоимость активов.

Рост фондового рынка: фундаментальные причины или новая «тюльпаномания»? Зарубежные и российские рынки.

Если деньги станут дороже? Влияние на бизнес, на госдолги, на фондовый рынок.

Инфляционная спираль: фантазия или надо готовиться?

Модератор: Всеволод Спивак, экономист

Спикеры: Национальный банк РБ, представители отрасли

11:35–13:05 «Юридическая отрасль после пандемии. Новые возможности»

Товарный знак: регистрировать или ещё подождать? Мнение эксперта.

10 простых вопросов о третейском разбирательстве. Блиц-интервью.

Банкротство — новая реальность. Можно ли победить? Панельная дискуссия.

Модератор: Эльвина Лукманова, управляющий партнер «Барристер»

Спикеры:

13:05–13:25 кофе-брейк

13:30–15:00 «Трансформация продуктов для бизнеса в период пандемии»

Как поменялись предложения для партнеров в период самоизоляции и удаленной работы?

С какими трудностями сталкивались?

Есть ли смысл сохранять эти продукты после пандемии?

Модератор: Елена Чиркова, заместитель главного редактора «Коммерсантъ-Башкортостан»

Спикеры: министерство экономического развития и инвестиционной политики РБ, Корпорация развития РБ, Госкомитет по предпринимательству, банки, лизинговые компании, IT-компании.

15:05 — 16:35 «Деловой туризм: кто, куда и зачем едет в Башкирию. Перспективы отрасли после снятия антиковидных ограничений»

Как изменилась динамика делового туризма с начала пандемии и на сегодняшний день?

Какова структура делового туризма в Башкирии?

Какими событиями Башкирия готова привлечь туристов в регион?

Модератор: Булат Баширов, главный редактор «Коммерсантъ-Башкортостан»

Спикеры: государственный комитет РБ по туризму, организаторы бизнес-событий, бизнес-объединения

16:35 — 17:00 Завершение конференции