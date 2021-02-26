В Ярославле 7-летняя девочка выжила после падения из окна на седьмом этаже

В Ярославле следственные органы проводят доследственную проверку в связи с падением ребенка из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже дома, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Ярославской области.

По данным пресс-службы, инцидент произошел вечером 25 февраля на улице Малая Техническая во Фрунзенском районе города. Семилетняя девочка находилась на кухне и выпала из окна. В пресс-службе рассказали, что в квартире также находилась мама девочки, которая в другой комнате в это время кормила новорожденного ребенка.

При падении с седьмого этажа девочка угодила в сугроб, который спас ей жизнь. По информации пресс-службы, ребенок получил только сотрясение головного мозга. Этот диагноз поставили медработники, которые прибыли на место происшествия.

Следователи в настоящее время выясняют все обстоятельства происшедшего для принятия процессуального решения. Также следователи дадут юридическую оценку действиям матери пострадавшей девочки.

Антон Антонов