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Под Геленджиком выгорело здание гостиничного комплекса «Альбатрос»

Ночью 25 февраля в поселке Архипо-Осиповка (Геленджик) произошел пожар в здании гостиничного комплекса «Альбатрос».  По данным пресс-службы регионального управления МЧС, в результате происшествия никто не пострадал, так как помещение не эксплуатировалось в зимний период. 

Согласно оперативной сводке, сообщение о пожаре поступило в 22:43. Спустя шесть минут пожарные установили, что площадь возгорания в двухэтажном здании составляет 120 кв.м.

Для тушения было подано два ствола «Б» и один ствол «Курс-8», задействовано четыре единицы техники и 15 человек личного состава МЧС России. В 23:50 огонь был ликвидирован. 

Причины пожара устанавливаются.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, прокуратура Адлеровского района Сочи организовала проверку по факту пожара, произошедшего утром 20 февраля в гостинице на улице 8 Марта. Надзорное ведомство проверит соблюдение федерального законодательства при возведении и эксплуатации гостиницы (здание в настоящий момент не функционирует).

Наталья Решетняк


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