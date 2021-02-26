Главу Куйбышевского района заподозрили в получении крупной взятки

В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Куйбышевского района. Правоохранители подозревают главу в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону. По данным сайта администрации района, главой администрации является Наталья Мирющенко.

Согласно версии следствия, с 2019 по 2021 год глава администрации Куйбышевского района получила от представителя коммерческой организации, которая выиграла конкурс на выполнение строительных работ для нужд муниципалитета, взятку в сумме 2, 7 млн руб. «за совершение действий, связанных с исполнением муниципального контракта». Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемой.

Наталья Шинкарева