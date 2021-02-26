В Ярославле начнут заготавливать плазму переболевших COVID-19 людей

В Ярославской области с 1 марта 2021 года начинается заготовка антикоронавирусной плазмы, сообщил на своей странице в соцсети губернатор Дмитрий Миронов. Глава региона отметил, что по данным специалистов, использование плазмы для лечения коронавирусной инфекции приносит хорошие результаты.

«Плазму берут у людей от 18 до 55 лет, перенесших заболевание коронавирусом в легкой или средней форме. Важно, чтобы с момента выздоровления донора прошло не менее двух недель. В случае прохождения пациентом курса лечения антибиотиками должно пройти не меньше месяца»,— написал господин Миронов.

Он уточнил, что забор и заготовка антиковидной плазмы будет проходить в областной станции переливания крови. Губернатор отметил, что в случае необходимости в регионе имеются возможности значительно увеличить объемы заготовки плазмы.

Антон Антонов