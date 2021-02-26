Эксперты оцифровали документооборот с судами

Краснодарское экспертное бюро «Альянс» запустило на своем сайте первый в России личный кабинет для сотрудников судов. Новый цифровой сервис позволяет сотрудникам судов отслеживать ход производства, назначенных в компанию экспертиз и скачивать экспертные заключения в электронном виде. Исполнительный директор компании Виталий Митрофанов подчеркивает, что это поможет загруженным делами судьям, их помощникам и секретарям судов сэкономить время. Финансовый директор «Альянса» Тамир Басте добавляет, что компания планирует инвестировать в расширение функционала системы.



Слева направо: исполнительный директор компании Виталий Митрофанов, финансовый директор «Альянса» Тамир Басте

— Как появилась идея создания личного кабинета для судей на сайте бюро «Альянс»?

Виталий Митрофанов:

— Мы занимаемся проведением судебных экспертиз на территории Краснодарского края и Республики Адыгея, а также планируем открывать филиалы в других регионах Южного федерального округа. Поэтому понимаем, сильно загружены сейчас суды всех уровней — от мировых до судов субъектов Российской Федерации. По моей оценке, сейчас у каждого судьи в производстве в среднем около 100 дел, а за год он рассматривает около тысячи дел. По значительной части из них назначаются экспертизы: автотехнические, строительные, почерковедческие, финансово-экономические и т. д. После этого помощники судей или секретари судов, а иногда и лично судьи довольно часто начинают звонить и выяснять, на каком этапе экспертиза по тому или иному делу. При каждом таком звонке нужно предварительно уточнить номер дела, стороны по нему, вспомнить, какой компании была назначена экспертиза. Все это занимает достаточно много времени. Поэтому мы и решили создать на своем сайте личный кабинет, в котором отражаются все этапы нашей работы: от поступления дела к нам до сдачи экспертного заключения в суд. У нас есть возможность отразить в этом сервисе все связанные с экспертизой действия — ходатайства о предоставлении дополнительных документов, экспертные осмотры и т. п.

— Почему это актуально для судов, сроки проведения экспертиз так велики?

В. М.: — Не всегда, но бывают случаи, когда подготовка судебной экспертизы занимает несколько месяцев и даже больше полугода. Причины у этого могут быть разными. Например, документов, которые суд изначально нам предоставил, недостаточно. Мы запрашиваем то, что нам необходимо. Ответа иногда приходится ждать подолгу, особенно если суд направляет запрос в другой регион. Казалось бы, сделать звонок в экспертное бюро — дело недолгое, но за полгода ожидания экспертизы суды могут потратить на это многие часы ценного рабочего времени по каждому из дел. Наш личный кабинет позволяет этого избежать.

Кроме того, после завершения экспертизы мы загружаем на сайт экспертное заключение. А работать с электронными документами в целом удобнее и эффективнее. Можно скачать заключение в формате PDF и использовать его, пока оно еще не доставлено в бумажном виде. Можно распечатать его для предоставления сторонам разбирательства. Это тоже экономит суду время: снятие копии со сшитого документа объемом 50-70 страниц — долгий процесс. Качество при этом получается не лучшее. А в нашей практике рекорд по объему экспертного заключения — 622 страницы. Распечатка занимает меньше времени, а скопировать придется только страницы с подписями руководителя экспертной компании и самих экспертов. Кроме того, цифровой документ можно просто отправить по электронной почте или передать на флешке. Это позволяет всем участникам судопроизводства значительно сэкономить время.

Помимо этого если экспертное заключение есть у суда только в бумажном виде, то при подготовке проекта решения помощнику судьи приходится вручную набирать фрагменты из исследовательской части или выводов. Из электронного документа необходимую информацию можно просто скопировать. Это тоже немалая экономия времени.

— Как вы распространяете информацию о запуске нового сервиса среди судей?

В. М.: — Мы подготовили и рассылаем в суды пластиковые карты с уникальными парами логин-пароль для каждого судьи. Пароли при этом скрыты скретч-лентами. Также на картах напечатаны адрес нашего сайта и QR-код для доступа к нему. Наша система удобна и при использовании с мобильных устройств.

Используя логин и пароль, можно авторизоваться в личном кабинете. Интерфейс там достаточно простой, при этом все данные защищены необходимыми цифровыми сертификатами безопасности. Платформу разрабатывали с нуля наши давние партнеры, которые себя достаточно хорошо зарекомендовали. Она безопасна и отказоустойчива.

— То есть доступ к личному кабинету имеют только судьи и сотрудники суда:

В. М.: — Да. Более того, каждый судья имеет доступ лишь к тем делам, экспертизы по которым назначил нашей компании именно он своим постановлением или определением.

— Какие преимущества личный кабинет дает вашей компании?

Тамир Басте:

— Если говорить о какой-то прямой монетизации, то ее, конечно, нет. Наша задача в данном случае — упростить работу судей. Нагрузка на них колоссальна. Наш опыт работы показывает, что они старательно вникают в детали дел, но человеческий фактор никто не отменял. Экономия времени на звонках; совещаниях, на которых председатели судов спрашивают, почему еще нет экспертных заключений, а производство по делу приостановлено; копировании документов и т. д. помогает снизить нагрузку на судей, их помощников и секретарей судов. Благодаря этому вырастет и качество рассмотрения дел. А в этом заинтересованы все участники делопроизводства, включая нас.

— Планируете ли вы остановиться на достигнутом или будете продолжать развитие вашего цифрового сервиса?

Т. Б.: — На данный момент в личном кабинете на сайте exalliance.ru реализованы только зачатки наших идей относительно того, как мы планируем использовать информационные технологии для развития отрасли судебной экспертизы. Ни денег, ни усилий мы не экономим. Уже сейчас в цифровизацию нашего взаимодействия с судами инвестированы немалые средства. Однако мы хотим расширить функционал личного кабинета. В первую очередь рассматриваем возможность запустить форму заявки на доставку гражданских дел. Судье или помощнику будет достаточно заполнить в личном кабинете пару строк, чтобы наш сотрудник приехал в суд и по доверенности забрал документы для проведения экспертизы. В будущем мы также думаем о запуске мобильного приложения, где будут доступны все функции нашей новой платформы.

— Планируете ли вы создание каких-либо сервисов для самих участников судебного разбирательства?

Т. Б.: — Идеи такого рода у нас есть. Говорить о них более конкретно пока рано. Сначала нужно изучить перспективы создания платформы для лиц, участвующих в делах, проведение экспертиз по которым поручено нашему бюро. Нас в этом плане ограничивает законодательство, которое запрещает экспертам разглашать сведения, полученные в связи с проведением экспертизы, а также сообщать кому-либо, за исключением суда. Поэтому мы намерены досконально проанализировать все правовые и технические аспекты. Но, забегая вперед, скажу, что, вероятно, в ближайшее время мы сообщим о запуске сервиса для участников по делам.

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