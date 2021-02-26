Депутаты вмешались в науку

Законодательное собрание Новосибирской области рассматривает сокращение финансирования программы стимулирования инвестиционной деятельности, а также стратегию развития Биотехнопарка. Как отмечают власти, пандемия в 2020 году оказала негативное влияние на финансовую деятельность индустриальных парков, парламентарии в свою очередь требуют жесткого контроля работы и внятного плана по дальнейшему развитию научных организаций, которым продолжают выделять средства на реализацию новых проектов.



Показатели сводят к финансам

Депутаты законодательного собрания Новосибирской области рассматривают изменения в региональную госпрограмму «Стимулирование инвестиционной активности». Правительство региона предлагает внести поправки сразу по нескольким направлениям. Они были рассмотрены на заседании комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности 17 февраля.

Так, по словам министра экономического развития региона Льва Решетникова, программа будет скорректирована из-за сокращения финансирования, создания дополнительной инфраструктуры ПЛП, а также изменения целевых индикаторов.

Что касается бюджета, то общее сокращение выделенных средств по программе в ближайшие три года составит 164 млн руб. Кроме того, в 2021 году через перераспределение средств предусмотрено создание инфраструктуры для резидентов Промышленно-логистического парка, в том числе для потенциального резидента будущего промпарка «Южный» — компании Nestle, а также «Росагромаркета» и «Алютеха».

Целевые индикаторы будут заменены по конгрессно-выставочным мероприятиям. «Выставок нет в прежнем формате, а подписание соглашений уходит в онлайн»,— пояснил Лев Решетников. Также из-за нехватки финансирования пока не будет развиваться проект туристической навигации в районах Новосибирской области. Власти планируют вернуться к этому вопросу позже.

Поправки вызвали немало вопросов у депутатов, так, заместитель председателя комитета Ирина Диденко подвергла сомнению решение отказаться от проекта туристической навигации в преддверии молодежного чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в 2023 году. «Изменения индикаторов в программе вполне понятны в сложившейся экономической ситуации и вопросов не вызывают, а что происходит с туристической навигацией? Как я поняла, это не просто какое-то сокращение, ни в одном муниципальном образовании в ближайшие три года не будет внедрена такая система, правильно? У нас в 2023 году состоится международный чемпионат, хотелось бы наших гостей из соседних регионов и других стран куда-то приглашать. При этом, к примеру, в Искитимском районе в прошлом году был открыт музей, к которому на сегодняшний день нет дороги — всего лишь 1,2 тыс. метров»,— заключила депутат. По словам госпожи Диденко, в регионе предусмотрены средства на развитие дорожной инфраструктуры, промышленно-логистических парков, есть мероприятия, направленные на формирование инженерной и другой инфраструктуры, но нет планов для туристических объектов. «Это не только региональная повестка, это федеральная задача с учетом того, что во многом мир закрыт для отдыха наших граждан»,— добавила она.

По данным министерства, на сегодняшний день туристическая навигация внедрена в 13 районах области, однако в дальнейшем правительство не намерено реализовать этот проект из-за отсутствия в бюджете средств. «У нас там даже миллиона нет. В основном финансирование идет на обслуживание и их текущее содержание»,— заявил глава ведомства. В то же время, отметил Лев Решетников, решить вопросы развития сферы туризма призван национальный проект, который сегодня разрабатывают федеральные власти. В Новосибирской области в свою очередь власти готовят отдельную государственную программу по туризму. «В ней будут представлены не только план развития этой сферы, но и вопросы инфраструктуры, чтобы мы могли реализовать и завершить те проекты, о которых уже было сказано, в том числе построить дорогу в Искитимском районе. Деньги это небольшие — около 1–2 млн руб. Но мы сможем о ней говорить только после того, как областные власти поддержат проект»,— прокомментировал министр.

Председатель комитета Федор Николаев положительно оценил отчет о работе АО «УК „Научно-технологический парк в сфере биотехнологий“»

Новая программа развития туристической сферы в Новосибирской области предполагает два направления поддержки: помощь в решении ряда инфраструктурных вопросов реализованных туристических проектов, а также новые идеи, которые могут заявить к реализации муниципальные образования. Готовый проект министерство намерено представить уже в марте. Финансирование программы заложено в пределах 100 млн руб., однако в ведомстве надеются на софинансирование в рамках разрабатываемого в сфере туризма нацпроекта. Депутаты выразили готовность поучаствовать в разработке новой программы до момента рассмотрения в законодательном органе.

Вопросы у депутатов вызвала поправка, связанная с увеличением финансирования новых проектов ПЛП. Заместитель председателя комитета Сергей Кальченко поинтересовался, какой эффект предполагается достичь от их реализации.

Как пояснил Лев Решетников, рост финансирования обусловлен ранее принятыми обязательствами перед резидентами ПЛП. «Мы эти затраты вернем не только при помощи федеральных программ, но еще и налогами вернем. За счет программы Минпромторга за три года мы привлекли около 80 млн руб., сейчас у нас по плану вернуть еще 24 млн руб., плюс налогами вернуть. В течение ближайших трех лет мы прирастем на 2 млрд руб.»,— отметил министр.

В условиях ограниченного бюджета первый заместитель председателя законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов потребовал более жесткого контроля над индустриальными парками и научными центрами, которым выделяются средства на развитие инфраструктуры. «В очередной раз мы рассматриваем государственную программу Новосибирской области, и вопрос очень серьезный, у нас постоянно возникают обсуждения и дебаты, рассуждения на тему эффективного использования этой госпрограммы научными центрами. Насколько готовы эти организации, которые мы финансируем, функционировать эффективнее? У меня к вам большая просьба: во-первых, со стороны министерства курировать руководство этих организаций и с другой стороны немного направлять их деятельность, потому что они все время требуют, прежде всего, бюджетные деньги — федеральные и областные»,— отметил в своем выступлении парламентарий.

Лев Решетников подтвердил, что самодеятельности в этих организациях быть не должно и «вся деятельность должна быть согласована с правительством». «Для этого мы совместно с депутатами подготовили форму отчетности для этих организаций, чтобы понимать, есть ли эффект»,— прокомментировал он.

По итогам заседания комитета депутаты согласовали проект изменений в госпрограмму и потребовали учесть высказанные в ходе обсуждения замечания.

В попытке нащупать стратегию

Другой важной повесткой заседания бюджетного комитета стало изменение формы отчетности для индустриальных и научно-исследовательских центров, таких как Биотехнопарк, Технопарк и ПЛП, которую в будущем предполагается взять за основу. По словам министра экономического развития Новосибирской области, документ будет включать финансово-экономические показатели деятельности организаций, финансовые результаты, ключевые показатели эффективности, основные проблемы, перспективные направления развития и аудиторское заключение. «Предлагается показывать полностью операционную деятельность, основные статьи доходов и расходов по предприятию, чтобы были видны все источники, чтобы понимать, где какая динамика и объемы. Финансовые результаты операционной деятельности мы предлагаем раскрывать на примере соотношения выручки и расходов. По бухгалтерской отчетности финансово-экономических показателей мы предлагаем сравнивать и обращать внимание на выручку и операционную прибыль, без учета амортизации и баланса прибыли и убытка»,— пояснил Лев Решетников.

В министерстве также считают необходимым рассматривать конкретные показатели индустриальных парков — «KPI по деятельности». Также ведомство включило в форму отчетности показатели работы резидентов: их количество, выручку, рабочие места, инвестиции и налоги.

По словам председателя комитета Федора Николаева, в подготовленном документе отсутствуют пункты, о которых ранее говорили депутаты и просили включить в новую форму. Речь идет об отчете аудитора, маржинальной рентабельности по видам деятельности и просроченной дебиторской задолженности. «Три вопроса, о которых мы договорились, — их здесь нет»,— подчеркнул он.

В министерстве пункты обещали добавить к следующему рассмотрению проекта.

Первым отчетом, подготовленным по новым стандартам, которые разработало министерство экономического развития региона, стал документ об итогах деятельности Биотехнопарка за 2019–2020 годы. Его представил гендиректор АО «УК „Научно-технологический парк в сфере биотехнологий“» Александр Иванов.

«С весны 2019 года Биотехнопарк приступил к выполнению основной задачи, поставленной руководством региона по достижению безубыточности операционной деятельности управляющей компании. Мы старались придерживаться плана финансового оздоровления организации, разработанного ранее региональным минэкономразвития»,— пояснил он депутатам. Так, по словам господина Иванова, 2019 год стал стабилизационным для компании, в этот период были погашены долговые обязательства на сумму около 54 млн руб. При этом в 2019 выручка составила 31,2 млн руб., расходы — 125,3 млн руб. Уже в 2020-м выручка выросла до 200 млн руб., что в девять раз превышает показатели предыдущего года. «Стоит отметить, что доход организация может получить только от лабораторий, поскольку в соответствии с концепцией индустриального парка управляющая компания является институтом развития и всю инфраструктуру предоставляет для резидентов на безвозмездной основе»,— добавил гендиректор центра.

Тем не менее, уже сейчас управляющая компания может работать без предоставления субсидий, сообщил Александр Иванов. Задачу, поставленную руководством региона по достижению самоокупаемости управляющей компании по операционному учету, Биотехнопарк выполнил, считает он.

В 2020 году центр приступил к диагностике новой коронавирусной инфекции, создана электротехническая лаборатория, запущено производство антисептиков. За 2020 год резиденты Биотехнопарка обеспечили налоговые отчисления в консолидированный бюджет Новосибирской области в размере 293 млн руб. Всего на сегодняшний день резидентами Биотехнопарка являются 13 компаний, из которых шести присвоен статус в 2020 году. «Стоит отметить, что только пять резидентов реализуют свои проекты на земельных участках парка, площадь в настоящее время полностью заполнена — так же, как площадь в центре коллективного пользования. Основная проблематика на последующие периоды — это возврат долга управляющей компании ПЛП (общий размер займа составил 197 млн руб, на сегодня остаток — порядка 99 млн руб.) и получение второй площадки для обеспечения инфраструктуры и дальнейшего развития индустриального парка и привлечения новых резидентов»,— заключил Александр Иванов.

«В этом отчете мы видим значимую положительную динамику деятельности Биотехнопарка по сравнению с тем, что мы рассматривали в прошлые периоды на нашем комитете, и, конечно, отмечаем оперативное реагирование на ситуацию с коронавирусом в прошлом году. Однако с чем связано значительное снижение налоговой отдачи резидентами: в 2019 году эта сумма составляла 430 млн руб., а 2020-м уже 293 млн руб.? В программе в индикаторах налоговой отдачи прогнозировали 550 млн руб., в ноябре прошлого года мы рассматривали изменения в программу, в частности снижение налогов на 120 млн руб. Когда и кем был изменен индикатор, и с чем связано снижение налоговой отдачи?» — поинтересовалась Ирина Диденко.

Как пояснил Александр Иванов, объем налоговых отчислений в 2020 году от резидентов снизился, однако это не связано с деятельностью управляющей компании, которая «обеспечила все необходимые условия». «При общении с резидентами нам сказали, что, конечно, повлиял кризис, связанный с пандемией, так как некоторые предприятия приостанавливали свою деятельность»,— отметил он.

По словам Льва Решетникова, объем налогов также был сокращен за счет возмещения НДС, повлияло и снижение выручки резидентов. «Например, по „Катрен“ у нас снижение. Изменение целевого индикатора мы делали намеренно, потому что у нас есть обязательства — есть федеральные деньги, вложенные в инфраструктуру, и чтобы не возвращать эти средства обратно федеральному центру, мы скорректировали целевые индикаторы. Но я при этом хочу отметить, что у нас сейчас за все время впервые отмечен положительный эффект по Биотехнопарку, плюс 2 млрд руб. от всех затрат до всех доходов»,— прокомментировал министр.

Несмотря на соответствие отчета новым стандартам, депутаты назвали его недостаточно емким. Так, депутат Алексей Андреев отметил, что в документе отсутствует стратегия развития центра. «Складывается такое впечатление, что у предприятия нет стратегии. Первое, что должно быть в выступлении, — цель. Также хотелось бы понимать, а что с наукой, инновациями?» — задал вопрос парламентарий.

По словам одного из представителей заксобрания в Совете директоров Биотехнопарка Александра Аксененко, для последующего развития центр нуждается в новой площадке. «Сейчас необходимо получить земельный участок для привлечения новых резидентов. Их было 10, сейчас 13. Один участок уже подобрали, но он временно решает наши потребности — его площадь всего 20 га, и мы его заполним теми резидентами, которые у нас уже есть в очереди. Сейчас рассматривается вопрос о выделении еще одного участка на территории СКИФа — у них достаточно большая площадка, больше 1 тыс. га, и мы бы хотели, чтобы из них около 100 га нам дали на вторую очередь»,— пояснил парламентарий.

Андрей Панферов назвал цифры не впечатляющими. «Разработали какие-то жидкости в период пандемии — и что? Я думаю, задачи Биотехнопарка гораздо серьезнее. Можно искать внешних врагов и резать землю, а потом разбираться, почему на этой земле вместо научных корпусов появились коттеджи. Во-первых, необходимо очень тщательно подходить к цифрам, чтобы не было расхождений»,— заявил первый вице-спикер.

Комитет заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности принял отчет АО «УК „Научно-технологический парк в сфере биотехнологий“» об итогах деятельности и финансовых результатах за 2019–2020 годы к сведению и предложил включить в резолюцию высказанные замечания, в том числе определить стратегию развития центра.