На Кубани за сутки выявлено 160 новых случаев коронавирусной инфекции

В Краснодарском крае общее количество заболевших коронавирусной инфекцией составило 38117 человек, прирост заболеваемости за сутки составил 160 случаев, сообщает администрация края. Больше всего заболевших в Краснодаре — 48 человек, в Геленджике – семь новых заболевших, в Сочи – пять.

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 671,6. За последние сутки на Кубани выздоровели 239 человек, летальных исходов 15. Всего с начала пандемии в крае скончался 1900 пациентов с диагнозом COVID-19, 32513 человек вылечились.

Анна Перова, Краснодар