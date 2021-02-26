Райсуд в Уфе прекратил уголовное дело «Золотого запаса»

Кировский райсуд Уфы в январе признал незаконным решение о возбуждении уголовного дела по заявлению вкладчиков инвестиционной платформы ООО «Золотой запас», так как нашел процессуальные нарушения. Об этом сегодня на заседании рабочей группы при Курултае Башкирии сообщил представитель прокуратуры Башкирии Николай Губанов.

Уголовное дело возбуждалось в ноябре прошлого года по признакам незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере (п. б ч. 2 ст. 172 УК РФ). Потерпевшими были признаны более 600 человек. Председатель Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества Владимир Барабаш, который курирует процедуру возврата денег пострадавшим, пояснил, что решение о возбуждении уголовного дела оспорили часть вкладчиков.

Рассмотрение апелляционной жалобы прокуратуры Башкирии на решение райсуда должно состояться в ВС Башкирии 10 марта.

Инвесторы «Золотого запаса» сообщали, что пострадавшими себя считают более 4 тыс. жителей Башкирии — Уфы, Салавата, Ишимбая, Туймазов, Стерлитамака, большая часть которых — пожилые люди, бывшие клиенты Роскомснаббанка. Займодавцы приходили в отделения Роскомснаббанка продлевать или вносить вклады, а сотрудники банка предлагали им воспользоваться услугами более доходного финансового инструмента — онлайн-платформы «Золотой запас», которая гарантирует выплату от 10 до 16% в год. Вкладчики заключали договоры займа с ООО «Новация», «Парк-Сити», «Тихая гавань», «Дарс», «Форум», «Центр комплексных решений», «Советник» и «Золотой запас». При отзыве лицензии Роскомснаббанка они потеряли около 2 млрд руб.

Влада Шипилова