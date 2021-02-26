В Ярославской области коронавирус выявлен еще у 147 человек и три женщины скончались

В Ярославской области за сутки произошло три смерти от коронавируса. Скончались женщины 1940, 1952 и 1983 годов рождения, сообщил областной оперативный штаб. За минувшие сутки в области было выявлено 147 новых случаев заражения COVID-19. За это же время 163 человека выздоровели и выписаны из больниц.

Всего по данным на 26 февраля, в регионе официально подтверждено 32524 случая заболевания новым коронавирусом. Из числа заболевших 30857 человек выздоровели. 392 пациента скончались. В больницы госпитализирован 924 человека, из них 534 — с подтвержденным заболеванием COVID-19 и 390 — с типичной клиникой заболевания.

Заболевания COVID-19 выявлены во всех 19 муниципальных образованиях региона. Больше всего заразившихся — в Ярославле: 16769 человек. На втором месте Рыбинск — 3626 человек, на третьем месте Ростовский район, где выявлено 1737 случаев заболевания. Меньше всего заболевших в Первомайском, Любимском и Брейтовском районах, где выявлено 225, 223 и 171 заболеваний коронавирусом соответственно.

За минувшие сутки в области проведено 2516 тестов на COVID-19. На карантине находятся 6739 человек, контактировавший с заболевшими.

Антон Антонов