Shopping Index в Челябинске снизился на 27,3% в феврале

В торговых центрах Челябинска Shopping Index (число посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) за первые две недели февраля снизился к аналогичному периоду прошлого года на 27,3%, сообщает пресс-служба Watcom Group. В январе 2021 года показатель составлял -26,4%. Снижение в феврале связано с тем, что в первый месяц года ритейлеры предоставляли большее количество скидок и акций. «Но все равно по всей России постепенно идет процесс восстановления после пандемии, несмотря на бережливую модель поведения»,– комментирует руководитель отдела консалтинга Watcom Михаил Васильев. Так, в декабре 2020 года в ТЦ Челябинска падение Shopping Index к аналогичному периоду прошлого года составляло 33,5%.