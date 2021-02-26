В Ростовской области задержали мужчину с поддельным удостоверением сотрудника ФСБ

Оперативники задержали жителя Семикаракорского района, который выдавал себя за сотрудника ФСБ, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Как сказано в сообщении, мужчина использовал поддельное удостоверение для получения посылок в отделении ФГУП «Почта России», после чего был задержан. В органах госбезопасности он не служил. Во время обыска у мужчины были изъяты служебное удостоверения сотрудника ГУ МВД России по Ростовской области, а также удостоверение помощника депутата Госдумы РФ. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).

Наталья Шинкарева