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Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Куйбышевском районе Самары восстановили водоснабжение после коммунальной аварии

Водоснабжение по основной линии коммуникаций в Куйбышевском районе Самары восстановлено. Об этом сообщает городская администрация.

«Есть локальные проблемы по отдельным домам. В ближайшие часы все 16 домов будут с водой»,– прокомментировал ситуацию глава района Алексей Коробков.

По информации чиновников, возможны локальные проблемы «в связи с промерзанием вводов на конкретные дома из-за того, что где-то могут не выдерживать задвижки». Ранее в Куйбышевском районе Самары произошли две коммунальные аварии на водоводах. Без холодной воды остались сначала 22, потом еще 16 многоквартирных домов. Коммунальщики устраняют их последствия.

Георгий Портнов


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