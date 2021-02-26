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За год суды Свердловской области рассмотрели порядка 1,6 млн дел

По итогам 2020 года, судами Свердловской области было рассмотрено порядка 1,6 млн дел, заявил на пресс-конференции председатель Свердловского областного суда Владимир Дмитриев. Он отметил, что, несмотря на пандемию, судами был зафиксирован рост обращения граждан.

Количество рассмотренных уголовных дел за год снизилось на 7%. Всего было осуждено порядка 18 тыс. человек, что составляет около 60% всех граждан, представших в прошлом году перед судом. Господин Дмитриев отметил, что среди осужденных по уголовным делам порядка 56% — безработные.

«Высок уровень рецидива. 45% привлеченных в прошлом году к ответственности ранее уже представали перед судом. Почти каждое третье преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения», — подчеркнул председатель.

Заместитель председателя Свердловского областного суда по административным делам Ирина Силина рассказала, что в 2020 году свердловскими судами было рассмотрено 53 тыс. административных дел, при этом 45 тыс. дел были связаны с нарушениями эпидемиологических требований. Она отметила, что общая сумма назначенных штрафов в данной категории составила более 114 млн руб. Из-за введения в регионе режима повышенной готовности их количество выросло в 5 раз, в сравнении с показателями 2019 года.

Владимир Дмитриев отметил, что всего за год было рассмотрено 486 тыс. гражданских дел. Подавляющее число жилищных споров было связано с взысканием задолженностей по квартплате и коммунальным услугам. В 2020 году с должников было взыскано порядка 6,5 млрд руб. Кроме того, за год суды рассмотрели 3,5 тыс. дел, связанных с земельными спорами.

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