Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в Пермском крае снизился почти до двухсот человек

В Пермском крае выявлено 203 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией: десять человек госпитализированы, остальные проходят лечение дома.

По данным краевого минздрава, на утро 26 февраля в краевых больницах лечение от коронавирусной инфекции проходят 962 человека, из них 70 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Доля свободного коечного фонда составляет 46,6%.

Общее количество заболевших с начала пандемии составило в регионе 46 453 человека. Вылечились от болезни 38 525 человек. 2878 человек, у которых был диагностирован вирус, умерли.