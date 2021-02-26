Реконструкцию уфимского цирка оценивают в 1,5 млрд рублей

На реконструкцию здания госцирка в Уфе потребуется более 1,5 млрд руб., сообщает РБК-Уфа со ссылкой на министерство культуры Башкирии. Работы должны начаться в 2022 году. Проект реконструкции должен пройти госэкспертизу в марте текущего года, отмечает издание.

Источники финансирования пока не определены, правительство Башкирии рассчитывает на ассигнования из федерального бюджета. Госцирк будет одним из объектов, которые должны быть отремонтированы к 450-летию Уфы в 2024 году.

Планируется заменить кровлю здания, козырьки, потолок, все инженерные коммуникации, а также систему подъемников, механизмы сцены, сценическое освещение и звуковое оборудование. Также будут заменены окна, двери и витражи.

Здание цирка закрыто с 2017 года решением суда — прокуратура установила, что продолжение эксплуатации здания 1968 года постройки небезопасно из-за начавшегося процесса разрушения купола.

Майя Иванова