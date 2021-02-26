Более 37 тысяч жителей Ямала заразились коронавирусом

С начала пандемии в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) коронавирусная инфекция подтвердилась у 37 035 человек, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с COVID-19. Более 34 тыс. пациентов выздоровели, 397 пациентов скончались.

За прошедшие сутки на Ямале зарегистрировали 38 новых случаев заражения COVID-19. По данным центра, за сутки подтвердили еще один летальный случай.

В России было подтверждено еще 11 086 случаев коронавируса. Общее число инфицированных с начала пандемии составило 4 223 186 человек. Более 3,7 млн пациентов выздоровели, 85 304 больных скончались.

Михаил Мананников