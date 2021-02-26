В Тюменской области выявили 85 случаев COVID-19

На территории Тюменской области за минувшие сутки было выявлено 85 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, два человека скончались, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием.

С начала пандемии общее число инфицированных в регионе составило 31 137 человек, более 29 тыс. из них выздоровели, 284 пациента скончались.

За сутки в России COVID-19 подтвердился еще у 11 086 человек. Общее число зараженных с начала пандемии достигло 4 223 186. Более 3,7 млн пациентов выздоровели, 85 304 больных скончались.

Михаил Мананников