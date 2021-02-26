Компания «Меткон» вложит 150 млн рублей в строительство завода металлоизделий в Краснодаре

Глава Краснодара Евгений Первышов и генеральный директор ООО ЗМК «Меткон» Юрий Сухов подписали соглашение о намерениях в инвестиционном проекте по строительству завода по изготовлению металлических изделий и конструкций, сообщила пресс-служба мэрии краевого центра. Объем вложений в проект оценивается в 150 млн руб.

Компания ЗМК «Меткон» была создана в 2020 году, учредитель – Юрий Сухов, одновременно занимающий должность гендиректора ООО «Торгстрой». По данным мэрии, компания «Торгстрой» с 2004 года занимается производством металлоконструкций, выпускает ежегодно около 2 тыс. тонн продукции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию нового предприятия объем производства составит 5–6 тыс. т металлоизделий и конструкций в год. Для строительства завода отведен земельный участок общей площадью 1,2 га, расположенный рядом с существующим производством компании «Торгстрой».

Анна Перова, Краснодар